Эксперты объяснили, почему горячие алкогольные напитки вреднее обычных

Фото: shutterstock

Горячие спиртные напитки несут опасность для здоровья человека, потому что опьянение наступает стремительно, а нагрузка на сердце и нервную систему увеличивается в разы, что может привести к кровоизлиянию в мозг, инсульту и инфаркту. Об этом сообщили эксперты.

Психолог Инна Паустовская подчеркнула, что миф о «согревании» алкоголем на морозе является опасным. Она отметила, что люди, которые привержены чрезмерному употреблению спиртного, зимой часто используют горячительные напитки именно как «легализованный повод» согреться.

— Очень часто люди находят себе поводы и оправдания, особенно зависимые, в том числе и алкозависимые. Когда грустно, они говорят, что пьют для того, чтобы им легче было перенести какую-то сложную новость, какие-то трудные периоды — напиться и забыться, — пояснила она.

Главный врач Московского областного клинического наркологического диспансера, главный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин сообщил, что за последние годы осенью и зимой отмечается тенденция роста количества обращений в наркологические службы, а во время летнего периода, наоборот, количество обращений уменьшается.

Он рассказал, что спиртное вызывает расширение поверхностных сосудов, раскрываются поры, из-за этого организм начинает быстрее остывать, переохлаждаться. При этом, несмотря на холод, появляется желание снять одежду.

— Согласно статистике, большинство людей умерших от переохлаждения, в момент смерти находились в состоянии алкогольного опьянения. Мы рекомендуем для достижения согревающего эффекта, употребление горячего чая, шоколада, морса и других безалкогольных напитков, — подчеркнул специалист.

Холдин отметил, что горячий алкоголь опасен для здоровья, потому что он действует на организм быстро и токсично. Также, по его словам, быстрее расширяются кровеносные сосуды, что происходит не в такой степени при употреблении обычного спиртного, передает РИА Новости.

Иммунолог Владимир Болибок пояснил, почему нельзя употреблять алкоголь при коронавирусе. По его словам, чрезмерное потребление спиртных напитков во время болезни, особенно при COVID-19, увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья.