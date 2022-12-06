Россия поднимет тему защиты детей Донбасса на заседании Совбеза ООН по Украине

Фото: МИД РФ

Страны Запада созвали заседание Совбеза ООН по Украине во вторник, 6 декабря, Россия на нем затронет тему защиты детей Донбасса и другие аспекты кризиса, «которые доставляют западникам дискомфорт». Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

— 6 декабря западники вновь созвали заседание СБ по Украине, выбрав в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей. <...> Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним. Да и в целом нам как всегда есть что сказать, в том числе и по украинским детям, от разговора по украинскому кризису мы в СБ не уходим и поднимаем те его аспекты, которые доставляют западникам дискомфорт, — написал Полянский в своем Telegram-канале.

Зампостпреда добавил, что страны Запада в свою очередь будут критиковать удары РФ по объектам инфраструктуры Украины.

2 декабря сообщалось, что ООН начала расследование записанной на видео казни российских военнопленных украинскими бойцами. 25 ноября верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что видеоролик «с высокой вероятностью является подлинным».