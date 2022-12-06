Москвичей пригласили на интерактивную лекцию по киберграмотности

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Россия, Москва, улица Крылатские Холмы, 34 Карта всех событий

Интерактивное занятие «Киберграмотность: надежная защита финансов и репутации» пройдет в Smart-библиотеке имени Анны Ахматовой 8 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 6 декабря.

— Слушателям расскажут об основных способах финансового мошенничества в социальных сетях и мессенджерах, объяснят, почему стоит настороженно относиться к сообщениям от имени банков, благотворительных организаций и государственных учреждений, внезапным просьбам от родственников, друзей и знакомых одолжить деньги, — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках занятия пройдет мастер-класс, во время которого участники научатся выявлять цифровые риски. Бизнес-игра поможет понять, как противодействовать фишингу, а также защищать свои аккаунты и конфиденциальную информацию.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что участие в интерактивной лекции бесплатное. Начало занятия запланировано на 14:00.

До этого сообщалось, что во «Дворце русской трапезы» 7 декабря пройдет ХХV юбилейный открытый чемпионат столицы по кулинарному искусству и сервису среди юниоров.