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«Подавай в отставку»: поляки осудили заявление Моравецкого о продолжении поддержки Украины

Араз Салехов
В мире
«Подавай в отставку»: поляки осудили заявление Моравецкого о продолжении поддержки Украины
Фото: flickr/premierrp

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что украинские войска необходимо продолжать оснащать вооружением, однако польские пользователи Twitter не согласились с таким заявлением, раскритиковав политика.

— Уважаемый премьер-министр, прибывают очередные беженцы из Украины, выдержит ли Польша? Будет все хуже и хуже, начните думать не только об украинцах, — написала Ryszarda.

Пользователь dominik пояснил, что граждане Польши «не согласны платить 30 миллионов из своего кармана».

— Подавай в отставку, вор, — цитирует пользователя РИА Новости.

В четверг, 1 декабря, польский премьер-министр заявил, что вооруженные силы Украины необходимо обучить обслуживанию системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. По его словам, страны, поддерживающие Украину, постоянно обучают украинскую армию обслуживать множество современных систем вооружения, в том числе таких продвинутых, как HIMARS.

Politico пишет, что страны Североатлантического альянса (НАТО) планируют задействовать в конфликте на Украине хакеров и новые технологии. Автор публикации отметил, что страны НАТО применили новые технологии во время прошедших в Таллине учений военного блока.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем НАТО внедрять технологию искусственного интеллекта на Украине. По словам эксперта, заявления об использовании ИИ сейчас являются самым модным нововведением США и Пентагона.

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