Более 600 семей с особыми детьми получают услуги ранней помощи

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Свыше 600 московских семей, воспитывающих детей с особенностями развития, получили помощь специалистов городского сервиса, который в 2021 году перешел на новый формат работы. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил заместитель главы столичного департамента труда и социальной защиты населения Алексей Володин.

— Рождение особого малыша — непростая ситуация для семьи. Далеко не все могут к ней адаптироваться. В то же время самому ребенку нужна всесторонняя поддержка специалистов, причем чем раньше, тем лучше. По сравнению с прошлым годом в 2022 году на 30 процентов выросло количество семей, получающих услуги ранней помощи, — рассказал он.

По словам заместителя руководителя ведомства, это произошло из-за расширения географии сервиса и подключения к работе новых учреждений. Их сотрудники обучаются в Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы по специальным программам, которые были разработаны экспертами совместно с координационным центром столичного сервиса ранней помощи.

Алексей Володин подчеркнул, что департамент труда и социальной защиты населения стремится выстроить в городе единую систему предоставления услуг ранней помощи, которая обеспечит преемственность ведения детей с особенностями здоровья в учреждениях соцзащиты, здравоохранения и образования.

Он пояснил, что поддержка с самых ранних стадий зачастую позволяет минимизировать осложнения заболеваний, сохранить семью и научить родителей жить в комфортном для них темпе с учетом индивидуальной ситуации, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что интерактивная карта с данными о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи «Москва помогает» появилась на сайте мэра столицы.