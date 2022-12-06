Водные препятствия для слалома установили на гребной базе в парке «Берег реки Сходни»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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В парке «Берег реки Сходни» появились искусственные водные препятствия для соревнований и тренировок по слалому. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Искусственные препятствия в сочетании с быстрым течением реки Сходни позволят спортсменам интенсивнее отрабатывать необходимые навыки, а также использовать трассу для проведения соревнований, — говорится в сообщении.

Данные работы были проведены в рамках комплексного благоустройства Волоколамского шоссе и расположенных рядом территорий. Установка дополнительной инфраструктуры началась во втором квартале 2022 года, при этом тренировки на базе гребного слалома не прекращались. В ходе работ специалисты провели очистку 300 квадратных метров дна акватории реки, а также установку в воде со стороны левого и правого берегов 40 свай из стальных труб, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о завершении первого этапа благоустройства спорткомплекса «Авангард» на востоке Москвы. Так, была восстановлена входная группа со стороны шоссе Энтузиастов, оборудованы две детские площадки, шесть спортивных зон, а также проведено благоустройство.