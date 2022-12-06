Диетолог Гридина перечислила продукты с самым высоким содержанием белка

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Говядина, свинина, баранина и мясо птицы — это продукты с самым высоким содержанием белка. Об этом сообщила диетолог Наталия Гридина. По ее словам, хорошим источником этого элемента являются тунец, минтай и окунь, но его можно получить и из растительных продуктов.

Среди растительных продуктов наиболее богатыми по содержанию белка являются фасоль, нут, соя. Если человек решил не потреблять в пищу мясо, то необходимо включить в рацион бобовые и соевые продукты.

При этом специалист отметила, что белок может быть противопоказан в больших количествах людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с повышенным холестерином, инсультом или инфарктом в анамнезе. Таким людям не стоит есть красное мясо чаще одного раза в неделю. Лучше сделать выбор в пользу белого мяса и рыбы, сообщает Life.ru.

Ранее диетолог Елена Евдокимова рассказала, каким должен быть идеальный ужин. По ее словам, идеальный ужин — это сочетание белка и правильно приготовленных овощей. Белок — это мясо, рыба или птица, а овощи должны пройти термическую обработку, передает «Царьград».

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала мускатный орех наиболее опасным видом орехов, так как он может спровоцировать нарушения в работе нервной системы.