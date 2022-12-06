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Москвичи выберут пункты приема новогодних елок

Анастасия Колоскова
Город
Москвичи выберут пункты приема новогодних елок
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование в рамках акции «Елочный круговорот», его участникам предлагается выбрать удобные пункты приема новогодних деревьев в своем округе и предложить новые места для сбора. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Акция «Елочный круговорот» проводится в Москве с 2016 года. В первый год работал всего один пункт приема елей, а прошлой зимой их уже было 583 в городе и еще два — в ближайшем Подмосковье. Главные задачи акции — грамотная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора мусора, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что число сданных хвойных деревьев с каждым годом растет. Так, в прошлом году москвичи принесли порядка 49 тысяч деревьев. Это на 4,5 тысячи больше, чем годом ранее.

Пункты по приему елей, сосен и пихт заработают во всех округах столицы. Деревья в них будут приниматься без украшений и мишуры. Затем их отправят на переработку. Из деревьев сделают щепу, которую используют при благоустройстве улиц, экологических троп, а также в вольерах для животных, передает официальный сайт мэра Москвы.

За незаконно срубленную елку предусмотрен штраф. Однако в некоторых случаях наказание может быть и более серьезным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Петр Бирюков Деревья Новый год
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