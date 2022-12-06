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Звезда фильма «Двое: я и моя тень» Кирсти Элли умерла от рака

Георгий Соланович
Общество
Звезда фильма «Двое: я и моя тень» Кирсти Элли умерла от рака
Фото: Pexels

Американская актриса Кирсти Элли, сыгравшая в фильме «Двое: я и моя тень», умерла от рака в возрасте 71 год. Об этом сообщили дети артистки.

— Наша невероятная и любящая мать скончалась после борьбы с раком, обнаруженным лишь недавно, — написали они в одной из социальных сетей.

Где и когда пройдут похороны актрисы, не сообщается.

Кирсти Элли родилась 12 января 1951 года в городе Уичито, штат Канзас. В 1969 году она окончила школу, а в 1982-м дебютировала в кино в фильме «Звездный путь — 2: Гнев Хана». В 1989 году Элли снялась в семейной комедии «Уж кто бы говорил», которая имела огромный успех в прокате, собрав почти 300 миллионов долларов.

Также актриса известна по роли в ситкоме «Веселая компания» (1987–1993), за которую она получила премии «Эмми» и «Золотой глобус». Всего за плечами Элли более 70 ролей в кино.

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