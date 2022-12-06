Сотрудник турагентства пояснила, почему вырос спрос на зарубежные новогодние туры

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Исполнительный директор турагентства Анна Фарахова сообщила, что число желающих отправиться отдыхать за рубеж на Новый год в этот раз в полтора раза выше, чем в прошлом сезоне.

— Этому во многом поспособствовал отложенный спрос: многие туристы вынуждены были отменить свои осенние отпуска из-за неопределенности, связанной с мобилизацией, и вместо этого запланировали поездку на Новый год, — пояснила она в комментарии РИАМО.

В среднем, продолжительность новогодних туров не превышает семь–девять дней: большинство туристов возвращаются домой за пару дней до окончания каникул.

Что касается выбора направлений, то россияне выбирают страны с пляжным отдыхом.

Ранее сообщалось, что европейские горнолыжные курорты сократят часть услуг и повысят цены из-за энергокризиса, передает ФАН. Так, во Франции вырастут цены на подъемники, примерно на пять процентов.

Во вторник, 29 ноября, в Москве прошла конференция «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о перспективах отрасли.