Диетолог Писарева перечислила полезные блюда для новогоднего стола

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Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие полезные блюда и продукты подойдут для новогоднего стола.

Так, стоит поставить на стол различные овощные соленья. Например, квашеную капусту, соленые огурцы. В этих блюдах присутствуют пробиотики, живые бактерии, которые важны для работы кишечника.

Эксперт также посоветовала сделать вместо майонезных салатов винегрет. Специалист пояснила, что картофель как раз лучше всего употреблять в пищу в вареном и холодном виде, поскольку так крахмал сохраняет полезные свойства. Такой салат содержит большое количество полезной клетчатки, стимулирующей работу кишечника. Заправить салат лучше льняным, кунжутным или оливковым маслом.

В качестве гарнира также отлично подойдет репа. Этот овощ содержит и кальций, и магний, и витамины группы В и С. Они отлично влияют и на нервную, и на сердечно-сосудистую системы, передает «Царьград».

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