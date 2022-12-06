Фото: Администрация президента РФ

Читатели китайской газеты «Гуаньча» осудили действия США на мировой арене после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что увидел в глазах российского лидера Владимира Путина неприязнь к Штатам.

«У Путина какие-то особенные глаза. Бывший президент США Буш посмотрел в них и заглянул в душу к российскому президенту, а Макрон увидел неприязнь к Вашингтону»; «Иного и не могло быть. Соединенные Штаты используют Украину как поле боя для уничтожения России»; «Стратегия США заключается в том, чтобы подавить и уничтожить страны, угрожающие господству Вашингтона», — написали читатели «Гуаньча».

3 декабря Макрон заявил, что Россия должна получить гарантии безопасности после восстановления мира на Украине. Он также отметил, что проблема приближения НАТО к границам РФ также будет обсуждаться в контексте разговора о восстановлении мира в регионе.

Заявление президента Макрона о гарантиях безопасности РФ после мира на Украине является простыми словами. Об этом 4 декабря заявил сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что французский лидер много раз делал подобные заявления в последние годы.