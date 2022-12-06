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Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о затяжных снегопадах

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о затяжных снегопадах
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что обильные снегопады в городе затянутся на несколько дней — как минимум до конца рабочей недели.

По его словам, снегопад будет точно идти в ближайшие три дня, с небольшими перерывами. Осадки прекратятся в пятницу.

Колесов добавил, что, по прогнозам, декабрь ожидается снежным.

На этой неделе ветер будет несильным, а температура — минус 2–7 градусов. Наблюдается снижение атмосферного давления, сообщает издание «Невские новости».

На этой неделе в центре европейской части России начнется постепенное потепление. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков. По прогнозам, изменения начнутся в ночь на четверг. И хотя температура еще повысится незначительно, до минус 4–6 градусов, небосвод при этом закроют плотные облака, местами пройдет снег, сообщает «МИР 24».

Текущая неделя в Москве будет сопровождаться потеплением. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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