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Украинская армия предприняла попытку нанести удар по российским военным аэродромам, что может стать «опасным витком» конфликта. Об этом в колонке для Bloomberg предупредил отставной адмирал ВМС США, бывший главнокомандующий союзными войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

По его словам, теперь западные партнеры попытаются «успокоить» украинских политиков и заставить их воздержаться от осуществления «более масштабных атак». Эксперт считает, что в ином случае конфликт может развиться и довести до прямого вмешательства НАТО.

Со стороны западного военного блока, по словам Ставридиса, можно ожидать обещания Киеву насчет увеличения поставок улучшенных средств ПВО, а также истребителей.

Напомним, что украинская армия попыталась нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, в результате жертвами ударов стали трое российских военных. Еще четверо получили ранения, их доставили в медицинские учреждения.

Президенту России Владимиру Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по вопросам, которые касаются происшествий, лучше обращаться в Министерство обороны Российской Федерации.