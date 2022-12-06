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Мобилизованные россияне в первом же бою взяли в плен солдат ВСУ в ДНР

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Мобилизованные россияне в первом же бою взяли в плен солдат ВСУ в ДНР
Фото: Минобороны РФ

Россияне, призванные в армию в рамках частичной мобилизации и отправленные на фронт, в первом бою в ДНР захватили украинских боевиков. Об этом сообщило Минобороны РФ во вторник, 6 декабря.

— Штурмовики-пехотинцы, всего полтора месяца назад мобилизованные из Ростовской области, в первом же бою взяли пятерых пленных! Дело было в Марьинке (ДНР), — говорится в сообщении военного ведомства.

По словам старшего стрелка штурмовой группы с позывным Туман, группа российских солдат заметила отряд ВСУ в одном из зданий и открыла по ним огонь. У украинских военнослужащих, предположил боец, закончились боеприпасы, после чего они и решили сдаться.

До этого разведчик спецназа РФ Западного военного округа в селе Новоселовская ЛНР рассказал, что украинские танкисты, заблокированные в собственных бронемашинах, медленно едут сдаваться, отвернув дуло, а после изнутри выстукивают сигнал SOS.

По его словам, российские военные уже несколько раз обнаруживали украинские танки с заваренными люками. Разведчик подчеркнул, что командование ВСУ намеренно делало из своих военнослужащих смертников, однако те «тоже хотят жить».

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