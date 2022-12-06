В Болгарии протестующие заблокировали храм с послом Митрофановой и митрополитом Антонием

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Протестующие в болгарской Софии перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Об этом пишет Novinite.

— Протестующие против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата заблокировали русскую церковь в центре Софии, — говорится в сообщении.

Помимо митрополита Антония, на литургии находились посол России в Софии Элеонора Митрофанова и лидер партии «Альтернатива болгарского возрождения» Румен Петков. Протестующие выкрикивают антироссийские лозунги. У входа в храм стоят полицейские, сообщает РИА Новости.

При этом около десяти тысяч жителей Италии вышли на митинг против военной поддержки украинских властей в Риме по призыву ряда национальных профсоюзов. Главным лозунгом протестной акции стал: «Опустите оружие, поднимите зарплаты!». Сотрудники из разных сфер со всей страны приехали в итальянскую столицу, чтобы выразить недовольство действиями властей.

Помимо этого, митинги против правительства идут и в Молдавии. Политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, к чему приведут антиправительственные митинги в Молдавии. По его словам, раскол в обществе, который произошел в Молдавии, — проблема давняя.