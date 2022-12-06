Госдума одобрила проект о преимущественном праве мобилизованного на должность

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Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий преимущественное право человеку вернуться на предыдущую должность в том случае, если трудовой договор с ним закончился в период приостановки из-за призыва по мобилизации. Соответствующий указ был принят депутатами во вторник, 6 декабря.

— Лицо, с которым в период приостановления действия трудового договора расторгнут трудовой договор в связи с истечением срока его действия, в течение трех месяцев после окончания прохождения указанным лицом военной службы по мобилизации или военной службы по контракту имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых отношениях до призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, — говорится в документе.

При этом мобилизованный гражданин может обратиться в другую компанию для поиска работы в том случае, если на его предыдущем месте вакансия недоступна.

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