Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мишустин поручил устранить технологические препятствия в снабжении армии России

Георгий Соланович
Общество
Мишустин поручил устранить технологические препятствия в снабжении армии России
Фото: пресс-служба Госдумы

Координаторам рабочих групп и руководителям промышленных предприятий необходимо устранить технологические препятствия в производстве по снабжению ВС России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 6 декабря.

— Координаторам рабочих групп вместе с руководителями промышленных предприятий нужно проанализировать итоги первого месяца в рамках нашего совета, устранить оставшиеся технологические препятствия в производственных процессах, — сказал премьер на заседании координационного совета по обеспечению армии.

Мишустин подчеркнул, что должностные лица и кураторы несут персональную ответственность за каждое направление обеспечения СВО, передает РИА Новости.

2 декабря сообщалось, что российские подразделения противовоздушной обороны получили новое программное обеспечение, позволяющее легко сбивать ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что страны НАТО попытаются нарастить объем производства оружия из-за истощения собственных запасов. По его словам, уже неоднократно высказывалось мнение о том, что из-за событий на Украине страны Запада начинают испытывать дефицит оружия.

Производство Армия Россия Михаил Мишустин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте