Мишустин поручил устранить технологические препятствия в снабжении армии России

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Координаторам рабочих групп и руководителям промышленных предприятий необходимо устранить технологические препятствия в производстве по снабжению ВС России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 6 декабря.

— Координаторам рабочих групп вместе с руководителями промышленных предприятий нужно проанализировать итоги первого месяца в рамках нашего совета, устранить оставшиеся технологические препятствия в производственных процессах, — сказал премьер на заседании координационного совета по обеспечению армии.

Мишустин подчеркнул, что должностные лица и кураторы несут персональную ответственность за каждое направление обеспечения СВО, передает РИА Новости.

2 декабря сообщалось, что российские подразделения противовоздушной обороны получили новое программное обеспечение, позволяющее легко сбивать ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что страны НАТО попытаются нарастить объем производства оружия из-за истощения собственных запасов. По его словам, уже неоднократно высказывалось мнение о том, что из-за событий на Украине страны Запада начинают испытывать дефицит оружия.