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Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля

Анастасия Колоскова
Общество
Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Иностранные туристы смогут получать российскую визу на основании информации о бронировании гостиниц с 2023 года. Об этом свидетельствуют изменения соответствующего закона, которые опубликовали на портале правовой информации.

По новым правилам, которые вступят в силу с 5 марта следующего года, документ о въезде будет предоставляться при подтверждении брони в любом объекте размещения из единого перечня классифицированных гостиниц.

Оформить туристическую визу можно будет на срок до полугода, уточняется в документе.

С 1 декабря вступило в силу решение кипрских властей сделать туристические визы для граждан России платными. Теперь за документ россиянам придется заплатить 80 евро, для детей от шести до 12 лет стоимость визы будет 40 евро.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», как введение визового сбора отразится на стоимости отдыха россиян на Кипре. По его словам, визовый сбор станет платным для россиян при оформлении национальной визы на Кипр. Она нужна тем, у кого срок действия паспорта закончится менее чем через шесть месяцев.

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