Минобороны: Россия нанесла массированные удары по системе военного управления Украины

Фото: Минобороны РФ

Удары ВС РФ позволили прервать на Украине выпуск оборонной продукции и нарушить перевозку военной техники ВСУ по железной дороге. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в Минобороны России.

— В результате удара прекращены выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства, — говорится в сообщении.

Удары были нанесены с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины. При этом ракетных ударов по Киеву в этот период не наносилось, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

До этого представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска ведут успешное наступление в районе Артемовска ДНР. По его словам, российские солдаты сумели уничтожить на этом направлении уже более 50 человек противника и шесть боевых машин украинских вооруженных сил.

1 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные начали перебрасывать элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления из-за опасений прорыва своей линии обороны.