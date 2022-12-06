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Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле Донецка

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле Донецка
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Депутат народного собрания ДНР Мария Пирогова погибла при обстреле Донецка украинскими войсками. Об этом стало известно во вторник, 6 декабря.

Факт смерти парламентария подтвердили в Народной милиции ДНР, передает ТАСС. По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, всего при последнем обстреле города погибли шесть человек.

Более восьми лет Донецк остается одной из самых горячих точек Донбасса. В настоящее время город практически отрезан от водоснабжения, бывают перебои с электроснабжением и отоплением.

Но, вопреки всему, он живет. Благодаря помощи правительства Москвы идет восстановление инфраструктуры и жилого фонда. О проблемах горожан и о том, как удается выживать городу в условиях военного времени, в интервью «Вечерней Москве» рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

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