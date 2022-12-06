Высокий уровень террористической опасности продлили в Крыму до 22 декабря

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В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 декабря. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

— С 20:00 7 декабря 2022 года до 20:00 22 декабря 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов, — отметил он.

Кроме того, «желтый» уровень опасности будет действовать и на объектах министерств республики. В настоящее время власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей республики, написал Аксенов в Telegram-канале.

22 ноября система ПВО сработала в Севастополе — в результате было сбито два беспилотника. Гражданские объекты в результате инцидента, как уточняется, не пострадали.

17 ноября стало известно, что над электроподстанцией «Кафа» в Крыму также сбили дрон. По словам советника главы республики по информационной политике Олега Крючкова, обломки БПЛА упали на территорию станции. Повреждений нет, энергоснабжение нарушено не было.