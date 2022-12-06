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Экс-глава МВД объяснил увеличение числа полицейских в России

Ирина Игнатенко
Общество
Экс-глава МВД объяснил увеличение числа полицейских в России
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Рост преступности, нестабильная обстановка в соседних регионах и вхождение в состав России новых субъектов требуют увеличения числа сотрудников МВД. Об этом заявил экс-министр внутренних дел РФ, бывший член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Куликов.

Эксперт отметил, что в настоящее время наблюдается нестабильная обстановка в соседних регионах, например, в Казахстане и Киргизии. Он также напомнил о вхождении в состав России новых регионов, которые будут нуждаться в «защите» больше всего.

Куликов также подчеркнул, что необходимо вести борьбу с уличной преступностью и бандитизмом, передает НСН. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 января 2023 года штатной численности сотрудников Министерства внутренних дел на 27 190 человек, передает RT.

2 декабря сотрудники ФСБ провели антитеррористические учения в здании столичного вуза. Целью учений стала отработка действий по пресечению террористического акта. В мероприятии были задействованы силы и средства подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии.

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