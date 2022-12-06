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Эпидемиолог Чумаков рассказал о мутации свиного гриппа

Анастасия Харламова
Евгений Жуков

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Общество
Эпидемиолог Чумаков рассказал о мутации свиного гриппа
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Эпидемиолог Петр Чумаков рассказал, как штамм свиного гриппа мутировал с момента своего появления. Об этом во вторник, 6 декабря, он сообщил «Вечерней Москве».

По словам специалиста, коронавирус и свиной грипп изменяются в разной степени, поэтому не стоит ожидать, что грипп может стать менее опасным спустя какое-то время, как это случилось с COVID-19: Чумаков также отметил, что коронавирус мутирует постепенно и предсказуемо, в связи с ослаблением его патогенности и увеличения заразности.

В свою очередь вирус гриппа состоит из нескольких фрагментов. По словам эксперта, организм может быть одновременно заражен сразу двумя типами вирусов.

— Внезапно может возникнуть такой вариант, который имеет непредсказуемое свойство. Например, большую патогенность. Грипп не будет становиться менее опасным, — заявил эпидемиолог.

Он также подчеркнул, что у названных вирусов разные возбудители, которые мало отличаются друг от друга. Коронавирус на сегодняшний день не является серьезным возбудителем, каким он был в самом начале пандемии. Теперь он реже вызывает осложнения.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 18,5 процента. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие характерные отличия существуют у коронавируса и свиного гриппа.

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