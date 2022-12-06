Александр Козлов: В Москве активно развиваются цифровые сервисы ветпомощи

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сервисы для владельцев домашних животных развиваются в Москве, в городе растет качество ветеринарной помощи в государственных ветеринарных клиниках. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— У московских владельцев домашних животных сегодня есть доступ к квалифицированной ветеринарной помощи, как к экстренной, так и плановой, широко ведется профилактика вирусных заболеваний, — рассказал он.

По словам депутата, прививочные кампании охватывают сотни тысяч животных, а пункты вакцинации от бешенства работают как в клиниках, так и на выезде. Также развивается и цифровая инфраструктура для владельцев.

Так, уже несколько лет на процедуры к ветврачу можно записаться онлайн, а в этом году появился контакт-центр, специалисты которого могут как записать питомца на прием или вызвать врача на дом, так и найти профильного специалиста для помощи домашнему животному.

Козлов подчеркнул, что помощь контакт-центра наиболее актуальна именно зимой. В этот период у животных ослабевает иммунитет, они становятся более чувствительными к низким температурам, а значит, и к простудным заболеваниям, передает агентство городских новостей «Москва».

В столице работают 26 государственных лечебниц для домашних животных, они оснащены современным оборудованием для диагностики и проведения сложных хирургических манипуляций. При этом специалисты постоянно проходят курсы в центре повышения квалификации для улучшения теоретических и практических знаний.