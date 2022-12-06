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AP: Венгрия наложила вето на пакет финансовой помощи Украине

Лейла Алиева

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AP: Венгрия наложила вето на пакет финансовой помощи Украине
Фото: Pixabay

Венгрия наложила вето на пакет финансовой помощи Украине на сумму в 18 миллиардов евро в 2023 году. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает агентство Associated Press.

Остальным 26 странам — членам Евросоюза необходимо разработать новый план для предоставления помощи Украине в следующем году.

— В итоге было найдено соглашение насчет формулировок, которые позволяют гибко и быстро направлять средства Украине без кардинального изменения способа управления ЕС своими средствами. Я говорю «соглашение», но на самом деле это соглашение было минус один, — отметил председатель экономического и финансового комитета Совета ЕС Туомас Сааренхеймо.

При этом министр финансов Чехии Збигнев Станюра попросил комиссию по экономике и финансам найти альтернативное решение, которое поддержат все члены союза.

В ноябре сообщалось, что ЕС уже потратил на Украину в 2022 году 22 миллиарда евро, в том числе три миллиарда на военную помощь. В эту сумму не входят прямые поставки оружия от членов ЕС. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, помощь Киеву со стороны ЕС необходимо еще наращивать.

Украина Евросоюз (ЕС) Венгрия
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