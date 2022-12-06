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Суд в Петербурге признал движение «Весна» экстремистской организацией

Лейла Алиева
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Суд в Петербурге признал движение «Весна» экстремистской организацией
Фото: shutterstock

Санкт-Петербургский городской суд признал молодежное демократическое движение «Весна»* экстремистским. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

— Движение «Весна» признали экстремистской организацией, — приводит сообщение РИА Новости.

В конце сентября прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать движение «Весна» экстремистским. Там же добавили, что члены молодежного движения совершают экстремистские преступления и правонарушения, которые влекут за собой нарушение прав и свобод граждан, а также причинение вреда личности, обществу и государству.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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