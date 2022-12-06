Инфекционист Коновалов объяснил, чем можно заразиться при доставке посылок

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов рассказал, что при курьерской доставке получатель может заразиться респираторными и кишечными инфекциями.

По словам специалиста, ряд патогенов может сохраняться определенное время на поверхности посылки, если у сборщика или курьера будут симптомы респираторной инфекции. В таком случае клиент может заразиться через собственные руки, которыми контактировал с зараженной поверхностью.

Коновалов также отметил, что во внешней среде на протяжении многих дней способны выживать некоторые возбудители кишечных инфекций.

— Это касается бактериальных патогенов при доставке готовой еды. Шигеллы, сальмонеллы, кампилобактер, кишечная палочка. А также вирусы гепатита А, норовирусы и ротавирусы, — заявил эксперт.

Заражение через контакт с посылками, впрочем, остается довольно нетривиальным способом инфицирования — чаще всего инфекции передаются другими путями, передает «Газета.ru».

В сентябре текущего года в Подмосковье медики зафиксировали 1,8 тысячи случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Это в три раза больше, чем в сентябре 2021 года.