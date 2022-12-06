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Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок западного оружия на Украину

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок западного оружия на Украину
Фото: president.gov.ua

В связи с поставками западного оружия на Украину Россия созывает заседание Совбеза ООН 9 декабря. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя во вторник, 6 декабря.

— Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке, — отметил он.

По словам Небензи, данная проблема создает угрозу безопасности в мире, чем, определенно, заслуживает внимание Совбеза, передает ТАСС.

В ноябре сообщалось, что ЕС уже потратил на Украину в 2022 году 22 миллиарда евро, в том числе три миллиарда на военную помощь. В эту сумму не входят прямые поставки оружия от членов ЕС. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, помощь Киеву со стороны ЕС необходимо еще наращивать.

28 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил предоставить Киеву ракеты дальностью действия свыше 800 километров. В радиусе поражения подобных ракет могут оказаться несколько российских регионов.

Украина Оружие Василий Небензя ООН Россия
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