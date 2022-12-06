В Подмосковье откажутся от массовых мероприятий на новогодних праздниках

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Московской области не будут проводиться массовые мероприятия на новогодних праздниках. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев во вторник, 6 декабря.

— Мы все-таки оставим ликования на потом, а сейчас сконцентрируем свои усилия именно на детских каникулах, на внимании к детям в разных направлениях — будь то сказка или просто теплые добрые пожелания в детском саду, в школе или на каникулах, — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

В Подмосковье состоятся различные спортивные события, а от проведения остальных массовых мероприятий откажутся.

В рамках опроса ВЦИОМ большинство граждан России одобрили праздничное оформление городов при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений, несмотря на спецоперацию.

При этом 15 процентов жителей страны считают, что новогодние мероприятия нужно провести скромно, а три процента проголосовало и вовсе за отмену праздников. Также больше половины опрошенных посчитали, что нужно отказаться от фейерверков и салютов в этот Новый год.