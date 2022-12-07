Более 50 человек пострадали, один человек погиб в автокатастрофе в Мехико

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Туристический автобус во вторник, 6 декабря, врезался в опору второго уровня кольцевой автомобильной дороги не юге мексиканской столицы Мехико. Травмы в автоаварии получили более 50 человек, один пассажир погиб, сообщило в обнародованном заявлении городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В документе отмечается, что 42 пострадавших были доставлены в близлежащие медицинские учреждения. Известно, что на борту транспортного средства находились мексиканские пенсионеры, которые направлялись в район Сочимилько на прогулку по каналам.

Сведений о вероятных причинах произошедшей трагедии в настоящий момент обнародовано не было. Сотрудники прокуратуры города Мехико приступили к выяснению обстоятельств автокатастрофы, пишет ТАСС.

В начале мая при столкновении автобуса с бензовозом в Ровенской области Украины погибли 27 человек. Из 38 пассажиров автобуса в живых остались лишь 12 человек. По предварительной информации, виновником дорожного инцидента стал водитель микроавтобуса, он погиб на месте. Водитель бензовоза выжил, однако находится в тяжелом состоянии.