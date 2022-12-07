Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 50 человек пострадали, один человек погиб в автокатастрофе в Мехико

Егор Провоторов
Происшествия
Более 50 человек пострадали, один человек погиб в автокатастрофе в Мехико
Фото: Unsplash

Туристический автобус во вторник, 6 декабря, врезался в опору второго уровня кольцевой автомобильной дороги не юге мексиканской столицы Мехико. Травмы в автоаварии получили более 50 человек, один пассажир погиб, сообщило в обнародованном заявлении городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В документе отмечается, что 42 пострадавших были доставлены в близлежащие медицинские учреждения. Известно, что на борту транспортного средства находились мексиканские пенсионеры, которые направлялись в район Сочимилько на прогулку по каналам.

Сведений о вероятных причинах произошедшей трагедии в настоящий момент обнародовано не было. Сотрудники прокуратуры города Мехико приступили к выяснению обстоятельств автокатастрофы, пишет ТАСС.

В начале мая при столкновении автобуса с бензовозом в Ровенской области Украины погибли 27 человек. Из 38 пассажиров автобуса в живых остались лишь 12 человек. По предварительной информации, виновником дорожного инцидента стал водитель микроавтобуса, он погиб на месте. Водитель бензовоза выжил, однако находится в тяжелом состоянии.

Происшествия Мексика ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте