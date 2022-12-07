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Дипломат Кармазинская: Нужно договориться о параметрах зоны защиты вокруг ЗАЭС

Егор Провоторов
Общество
Дипломат Кармазинская: Нужно договориться о параметрах зоны защиты вокруг ЗАЭС
Фото: flickr/iaea_imagebank

Россия принципиально поддерживает инициативу создания зоны безопасности у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако необходимо договориться о ее параметрах, заявила во вторник, 6 декабря, представитель РФ Наталья Кармазинская, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

— Россия считает необходимым договориться о параметрах зоны защиты вокруг Запорожской АЭС, чтобы создание такой зоны не привело к снижению степени безопасности объекта, — заявила диппредставитель России.

По словам дипломата, основной угрозой безопасности ЗАЭС являются непрекращающиеся обстрелы со стороны вооруженных сил Украины. Последним примером этого российский представитель назвала обстрелы станции украинскими силами 19 и 20 ноября.

Соответствующую информацию Москва распространяла в том числе на Совбезе и Генассамблее ООН. Однако Соединенные Штаты и их союзники все еще игнорируют происходящее и «не спешат образумить режим Владимира Зеленского». Украинский лидер, по словам Кармазинской, «играет жизнями» не только своей страны, но и всей Европы.

Москва же, как заметила дипломат, сделала все от нее зависящее для эффективного и безопасного проведения миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на ЗАЭС 1 сентября, несмотря на провокации Киева, пишет РИА Новости.

В минувший понедельник, 5 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЗАЭС не будет выводиться из-под контроля России или передаваться третьей стороне.

Украина ООН Дипломатия МАГАТЭ АЭС
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