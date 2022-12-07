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Жителям и гостям Москвы пообещали 10 градусов мороза 7 декабря

Егор Провоторов

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Погода в Москве
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Жителям и гостям Москвы пообещали 10 градусов мороза 7 декабря
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Облачная погода с прояснениями, отсутствие осадков, местами гололедица и до 10 градусов ниже нуля ожидают жителей столичного региона в среду, 7 декабря. Такой прогноз был опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В дневное время суток в Москве температура воздуха будет варьироваться в пределах от 5 до 7 градусов ниже нуля. Ночью же похолодает до –10. В Подмосковье такая температура будет наблюдаться днем с потеплением до 5 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до 13 градусов мороза.

Также известно, что днем ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду, ночью — южный с такой же скоростью. Атмосферное давление при этом составит 754-756 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Накануне научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в центральных регионах России повысится на 10 градусов к концу нынешней недели, столбик термометра к выходным будет стремиться к отметке «ноль».

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