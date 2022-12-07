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Главные новости к утру 7 декабря

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 7 декабря
Фото: Вечерняя Москва

Администрация президента РФ и российское правительство в настоящее время обсуждают сразу три варианта ответного механизма на введение странами «Большой семерки» и Евросоюза потолка цен на импорт российской нефти, пишет «Ведомости».

Днем в среду (в ночь на среду по московскому времени) спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в популярном владивостокском ресторане Zuma. Отдельно стоящее здание выгорело дотла, пожар распространился на площади 500 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал и не погиб.

Температура воздуха в центральных регионах России повысится на 10 градусов к концу нынешней недели, столбик термометра к выходным будет стремиться к отметке «ноль», рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Великобритания и Соединенные Штаты заключили новое энергетическое партнерство, которое нацелено на «сокращение глобальной энергетической зависимости от России». Об этом говорится в совместном заявлении главы британского правительства Риши Сунака и президента США Джо Байдена.

Народная артистка Советского Союза, певица Алла Пугачева, американская исполнительница Билли Айлиш, актриса из Индии Приянка Чопра, а также легкоатлетка из Венесуэлы Юлимар Рохас попали в список из 100 наиболее влиятельных женщин 2022 года, опубликованный телекорпорацией BBC.

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