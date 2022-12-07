Уровень поддержки Украины в США сократился до 47 процентов

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Уровень поддержки Соединенных Штатов Киева упал до 47 процентов. Об этом свидетельствует отчет исследовательского центра The Chicago Council on Global Affairs.

В исследовании отмечается, что 47 процентов граждан Америки считают, что США должны подтолкнуть Украину к мирному урегулированию конфликта.

Уточняется, что 29 процентов граждан полагают, что Вашингтону следует полностью отказаться от финансовой помощи Киеву. При этом 27 процентов американцев выразили мнение, что Штатам нужно отправить войска на Украину.

При этом число американцев, которые считают, что Киев нужно поддерживать как можно дольше, сократилось с 58 до 48 процентов с июля 2022 года.

Администрация Соединенных Штатов сохраняет поддержку обеих политических партий по части выделения помощи Украине после обновления состава конгресса. Более того, американский истеблишмент не видит признаков изменений на данном направлении. Об этом заявил во вторник, 6 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен. Усилия Вашингтона по поддержке Украины с февраля 2022 года пользовались «очень мощной» поддержкой обеих партий в конгрессе, заявил глава американского внешнеполитического ведомства.