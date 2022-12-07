Столичные школьники впервые напишут пробные ЕГЭ по выбранным предметам

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Общегородские контрольные работы, которые похожи по своему формату на Единый государственный экзамен, пройдут в столичных школах 8 декабря.

Пройти тестирование можно будет по трем предметам: биологии, литературе и истории.

Это первые пробные ЕГЭ по дисциплинам, которые школьники самостоятельно выбирают для сдачи. Проверить свой уровень подготовки смогут те ученики, которые зарегистрировались на экзамены по соответствующим предметам.

В предыдущие годы будущие студенты могли пройти тестирование только по русскому языку, математике и предметам со сложной организацией, передает официальный сайт мэра Москвы.

Итоговое сочинение для выпускников школ пройдет в российских регионах в среду, 7 декабря. О главных ошибках при его написании рассказала старший разработчик образовательных программ по русскому языку компании MAXIMUM Education Ксения Безрукова. Она подчеркнула, что в сочинении требуется продемонстрировать соответствие произведения выбранной теме, для чего нужно ответить на вопрос: «Как помогает раскрыть тему эта книга?».