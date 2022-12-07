Капремонт фасада дома 1951 года постройки завершился на севере Москвы

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, 2-я Песчаная улица, 6к5 Карта всех событий

В САО завершились работы по обновлению фасада дома 1951 года постройки на 2-й Песчаной улице. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в среду, 7 декабря.

— Работы разбили на несколько этапов, чтобы обеспечить максимальный комфорт для жителей. Сначала специалисты расчистили и промыли плоскости стен от накопившихся загрязнений, выполнили расшивку швов, заделали трещины и восстановили поврежденные участки кирпичной кладки, — рассказал заместитель генерального директора фонда Владимир Кожиченков.

После этого специалисты обработали антигрибковым составом места намокания и гидрофобизировали стены здания для надежной защиты от атмосферных осадков. Затем они бережно восстановили декоративные элементы: угловые русты, наличники, пояса и карниз.

После всех основных работ специалисты восстановили цоколь дома и произвели замену наружного водостока. Также рабочие выполнили устройство новой асфальтобетонной отмостки.

6 декабря сообщалось, что специалисты в рамках программы капремонта жилого фонда завершили работы по обновлению дома 1910 года постройки в Лялином переулке в центре Москвы. Рабочие обновили фасад и подвальное помещение, а также заменили трубы магистралей теплоснабжения.