Андрей Бочкарев: Щит «Ольга» проложил тоннель для Троицкой ветки под станцией «Академическая»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Ольга» в процессе прокладки правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Академическая» Троицкой линии столичного метро прошел техническую зону действующих объектов Калужско-Рижской ветки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 7 декабря.

— С 3 по 5 декабря ТПМК «Ольга» преодолел 40 метров в технической зоне объектов действующего метрополитена, пройдя под станцией «Академическая» Калужско-Рижской линии и прилегающими тоннелями со средней скоростью 12 метров в сутки, — рассказал Бочкарев.

По его словам, щит прошел сложный отрезок тоннеля за три дня, что позволило возобновить движение на участке Калужско-Рижской ветки на два дня раньше запланированного срока. В данный момент прокладка тоннеля для Троицкой линии продолжается, работы завершены на 90 процентов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что все работы велись в штатном режиме, передает официальный сайт мэра Москвы.

В середине октября Бочкарев заявил, что в период с 2023 по 2025 год в столице построят 18 станций и 38,9 километра линий метро. Новые участки построят на Солнцевской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской линиях, также появится новая Троицкая ветка метро и станция «Суворовская» на Кольцевой линии.