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Москвичам рассказали о предновогодних встречах в центре поддержки семей мобилизованных

Георгий Соланович
Город
Москвичам рассказали о предновогодних встречах в центре поддержки семей мобилизованных
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Предновогодние встречи в столичном центре поддержки семей мобилизованных проходят с 1 декабря, за это время дети сделали более 100 снеговиков, 200 пар валенок, 350 браслетов, а также написали около 250 писем Деду Морозу. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 7 декабря.

— Наши предновогодние встречи отличает особенно теплая семейная атмосфера. Вместе с мамами дети мастерят подарки, открытки, пишут письма Деду Морозу, разгадывают загадки и рассказывают стихи. Совместное творчество дарит массу положительных эмоций и заряд доброты всем гостям центра, — рассказала заместитель директора центра Ольга Лотванова.

Кроме того, дети в центре поддержки могут принять участие в квесте «Собери снежинки», попробовать отгадать загадки и героев новогодних мультфильмов, написать новогодние пожелания и сыграть в настольные игры.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что предновогодняя программа рассчитана на детей всех возрастов и будет проходить в центре до 16 декабря включительно.

До этого вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова заявила, что практика предоставления нянь семьям мобилизованных россиян должна получить поддержку на федеральном уровне.

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