«Вас терпят»: Володин высказался об отношении к русским на Западе

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о «скитальцах», которые удивляются, что права и свободы граждан в США и Европе оказались декорациями. Свое мнение на этот счет он выразил в среду, 7 декабря.

— Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует. Их принцип: пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают, — написал он на своей странице в Telegram.

По мнению Володина, те, кто уехал в Европу, в один момент станут не нужны Западу. Он добавил, что это осознание должно прийти ко всем «предателям России».

Недавно Вячеслав Володин в новом посте в социальных сетях обратился к покинувшим Родину россиянам, которые пострадали в результате западных санкций. Спикер Государственной думы вспомнил слова 20-летней давности президента России Владимира Путина, который предупреждал, что те, кто хранит активы и деньги за границей, замучаются «пыль глотать» в попытках вернуть свои средства. Володин назвал слова главы государства пророческими.