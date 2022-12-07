Движение трамваев семи маршрутов восстановили на северо-западе Москвы

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Движение трамваев № 6, 10, 15, 21, 28, 30 и 31 восстановили на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 7 декабря.

До этого сообщалось, что трамваи в СЗАО задерживались по техническим причинам.

— Восстановлено движение трамваев № 6, 10, 15, 21, 28, 30 и 31 на северо-западе города, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закрыли с 12 ноября. Это необходимо для реконструкции тоннеля на участке от «Царицыно» до «Кантемировской». Зачем нужен ремонт и какими маршрутами следует пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».