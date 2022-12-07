Ефимов: В ЗАО построят предприятие по выпуску продукции для автомобильной и строительной отраслей

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Москва предоставит инвестору без торгов в аренду 2,45 гектара земли для строительства предприятия по выпуску продукции для автомобилестроительной и строительной отраслей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 7 декабря.

— В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта застройщик инвестирует 400 миллионов рублей в строительство предприятия по выпуску малых архитектурных форм, столярных изделий и компонентов уборочной техники. Производство разместится на участке площадью 2,45 гектара в промзоне № 37 «Очаково», — рассказал он.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, на предприятии будут производиться щетки для уборочной техники, оборудование, а также художественно-декоративные и столярные изделия. Реализация проекта позволит создать более 50 новых рабочих мест.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что территория будет предоставлена инвестору сроком на пять лет, за этот период он должен построить производство площадью в 25 тысяч квадратных метров.

До этого Ефимов сообщил, что столичное правительство расширило перечень некапитальных объектов, которые разрешено размещать арендаторам в столице. Возведение новых строений будет возможно при наличии утвержденного плана строительства.