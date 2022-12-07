СМИ рассказали об ожидании Запада переговоров Киева и Москвы

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Лидеры западных стран ждут переговоров России и Украины, но не торопят начало процесса. Об этом пишет издание «Коммерсант».

— На Западе ожидают переговоров двух стран, но не торопят начало диалога, — говорится в публикации.

Западные политики убеждены, что необходимо быть готовым к переговорам в любой момент и чем раньше они произойдут, тем лучше.

Так, по данным издания, во время посещения президентом Франции Эммануэлем Макроном Соединенных Штатов выделились два подхода к разрешению украинского кризиса.

Французский лидер уверен, что необходимо продолжать общение с президентом России Владимиром Путиным, тогда как его американский коллега Джо Байден считает, что для переговоров должны сложиться определенные условия.

При этом в публикации отмечается, что все союзники Украины выражают готовность так или иначе поддерживать республику «столько, сколько потребуется».

6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день в Кремле не видят каких-либо перспектив переговоров по конфликту на Украине.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.