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Российского ученого-геодезиста Качина арестовали по делу о госизмене

Степан Жирнов
Происшествия
Российского ученого-геодезиста Качина арестовали по делу о госизмене
Фото: пресс-служба суда

Суд арестовал российского ученого в области геодезии Валерия Качина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда столицы в среду, 7 декабря.

По решению суда, обвиняемый по статье «Государственная измена» пробудет в СИЗО три месяца и один день, то есть до 12 марта 2023 года.

Арестованный является специалистом по геоинформационным системам. Он работал в природном заповеднике «Бастак», а также в мэрии города Биробиджана Еврейской автономной области.

Ранее по статье о государственной измене осудили бывшего сотрудника «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина. По версии следствия, мужчина, находясь на территории иностранного государства, выдавал британской разведке секретные данные.

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