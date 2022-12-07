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Приметы и советы

Московские школы сами примут решение о приглашении родителей на новогодние утренники

Полина Долганова
Город
Московские школы сами примут решение о приглашении родителей на новогодние утренники
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Каждая школа Москвы самостоятельно будет решать, стоит ли приглашать родителей на утренники в честь приближающегося Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Уточняется, что решение должно приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.

— Решение о приглашении на праздник родителей и гостей каждая школа будет принимать самостоятельно с учетом эпидемиологической обстановки в конкретной образовательной организации и городе в целом, — говорится в сообщении, которое цитирует агентство городских новостей «Москва».

Недавно главврач первой инфекционной больницы Москвы Игорь Тюрин сообщил о готовности к сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ. Он отметил, что совместно с Департаментом здравоохранения Москвы своевременно был организован коечный фонд для детей с респираторными инфекциями.

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, в чем уникальность новой вакцины от коронавируса. По словам специалиста, новая вакцина от ковида не будет принципиально отличаться от «Спутника V». Однако из-за модификации состава она сможет эффективно защитить организм от заражения «дельтой» и «омикроном».

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