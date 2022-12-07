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Приметы и советы

Диетолог Залетова назвала причины ожирения у детей

Ирина Игнатенко
Общество
Диетолог Залетова назвала причины ожирения у детей
Фото: shutterstock

Врач-диетолог Татьяна Залетова объяснила, почему возникает ожирение у детей.

Главная причина — вредные пищевые привычки родителей. Если мама и папа едят много сладкого и жирного, то ребенок будет питаться также, что приведет к набору веса.

Влияют на формирование пищевых привычек и неправильные методы воспитания.

— Никогда не наказывайте ребенка лишением обеда или ужина и не давайте сладостей за хорошее поведение. Перестаньте ругать ребенка за оставленную на тарелке пищу. Ведь доедать через силу, когда аппетит уже удовлетворен, — лишь формировать расстройства пищевого поведения, — пояснила специалист в комментарии aif.ru.

К набору веса также приводят пассивный образ жизни и повышенная тревожность.

Ранее эксперты пояснили, почему многие люди набирают вес зимой. К набору лишних килограммов ведет снижение подвижности людей, так как им проще оставаться в домашнем тепле. Влияет и тяга к сладкому в попытке поднять настроение в пасмурную погоду, передает ФАН.

До этого главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова развеяла миф о необходимости «запасаться жиром» перед зимними холодами.

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