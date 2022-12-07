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Приметы и советы

ВС России сбили украинский Су-24 в районе Артемовки

Георгий Соланович

Сюжет: 

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ВС России сбили украинский Су-24 в районе Артемовки
Фото: Минобороны РФ

Российская армия в районе Артемовки в ДНР сбила украинский самолет Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 7 декабря.

— Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Артемовка Донецкой народной республики сбит в воздухе самолет Су-24 воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

В ноябре украинская армия атаковала позиции российских формирований на Краснолиманском направлении в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка ЛНР и Ямполовка ДНР. Нападение было отбито, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих убитыми, два танка, четыре бронемашины, реактивную систему залпового огня «Град», самоходную артиллерийскую установку и 12 автомобилей.

В октябре истребители российских Воздушно-космических сил сбили два самолета Су-25 и Су-24 украинской армии. Уточняется, что самолет Су-25 был сбит около поселка Торецк в ДНР. В свою очередь Су-24 ликвидировали около поселка Белая Криница под Херсоном.

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