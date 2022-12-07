СМИ: Киев угрожает атаками по объектам России вплоть до Сибири

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После недавних атак украинских беспилотников на российские аэропорты под Саратовом, Рязанью и Курском Киев угрожает ударами по объектам всей территории России. Об этом в среду, 7 декабря, пишет со ссылкой на «неназванного советника украинских властей по вопросам обороны» Financial Times.

— У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири, — заявил собеседник издания.

По его словам, подобные атаки могут повториться. Такие удары не помогут Украине победить, однако они повлияют на операции Киева по оказанию влияния на территории России. Собеседник Financial Times добавил, что Запад подобные операции поддерживать отказывается.

Напомним, что украинская армия попыталась нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, в результате жертвами ударов стали трое российских военных. Еще четверо получили ранения, их доставили в медицинские учреждения.

Президенту России Владимиру Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по вопросам, которые касаются происшествий, лучше обращаться в Министерство обороны Российской Федерации.

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не помогали Киеву наносить удары по российской территории.