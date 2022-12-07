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Некоторые страны Евросоюза (ЕС), среди которых — Германия, Франция и Нидерланды — попросили руководство Еврокомиссии скорректировать антироссийские санкции для налаживания экспорта продовольствия из России. Об этом в среду, 7 декабря, сообщило британское издание Financial Times.

Правительства названных стран подчеркнули, что действующие экономические ограничения задерживают важнейшие поставки российского зерна и удобрений в бедные страны.

Помимо этого, ряд африканских государств также выступили против санкций со стороны Европы, поскольку они столкнулись с последствиями продовольственного кризиса.

До этого сообщалось, что в рамках девятого пакета санкций против России Еврокомиссия планирует предложить ввести ограничения в сфере горнодобывающей промышленности.

Политолог Аслан Рубаев заявил «Вечерней Москве», что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».

По его мнению, сотрудничество России в рамках зерновой сделки изначально является неоднозначным, потому что украинская сторона никогда не соблюдала договоренностей.