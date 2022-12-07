Названы самые популярные лыжные трассы в Подмосковье

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Эксперты назвали самые популярные трассы Подмосковья.

Одна из лучших трасс в Московской области организована в ПКСиО имени Лазутиной в Одинцове. Протяженность основной трассы там составляет шесть километров.

Кроме того, там работают два пункта проката. Гости смогут бесплатно воспользоваться теплыми раздевалками, душем, туалетами, сушилками для обуви и шкафчиками для вещей.

Также в Одинцове на лыжах можно покататься в парке Малевича. В Химках на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» функционируют трассы протяженностью 5, 10, 20 и 30 километров.

Профессиональные спортсмены и любители часто приезжают и в Сергиево-Посадкий округ. Там лыжные трассы подготовлены ратраками под коньковый ход и классику, передает «Радио 1».

К концу декабря в Подмосковье откроют еще три новые лыжные трассы: в Ольгинском лесопарке в Балашихе, в Электростали и в Лобненском лесопарке, сообщает канал 360.

Более 40 прогулочных маршрутов для лыжников проложат в пределах природных территорий города, подведомственных Мосприроде. Их протяженность составит от 700 метров до 20 километров.